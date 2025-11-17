Taksim'de gergin anlar... Sokak ortasında tartıştılar

Haberin Devamı

‘BIKTIM SENDEN’ DİYE BAĞIRDI

BKM oyuncusu Berkay Tulumbacı, eşi Ezgi Gergin ile önceki akşam sokak ortasında tartışırken objektiflere takıldı.

Taksim’de yaşanan gergin anlarda Tulumbacı’nın eşine “Bıktım senden” diye bağırdığı duyuldu. Çift, kısa süre sonra tartışmayı tatlıya bağladı.

BASİT BİR AİLE TARTIŞMASI

Tulumbacı, kavgayı görüntüleyen muhabirlere “Karı koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size ‘Çektiklerinizi silin’ diyeceğim ama olmayacak. Çekmişsiniz artık, yapacak bir şey yok” dedi.

