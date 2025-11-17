×
Taksim'de gergin anlar... Sokak ortasında tartıştılar

Güncelleme Tarihi:

#Berkay Tulumbacı#Ezgi Gergin#Taksim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 08:10

Berkay Tulumbacı ile eşi Ezgi Gergin, Taksim’de sokak ortasında yaşadıkları tartışma sırasında görüntülendi. Tartışmayı kısa sürede tatlıya bağlayan çift “Sorun yok, basit bir tartışma” dedi.

‘BIKTIM SENDEN’ DİYE BAĞIRDI

 BKM oyuncusu Berkay Tulumbacı, eşi Ezgi Gergin ile önceki akşam sokak ortasında tartışırken objektiflere takıldı.

Taksim’de yaşanan gergin anlarda Tulumbacı’nın eşine “Bıktım senden” diye bağırdığı duyuldu. Çift, kısa süre sonra tartışmayı tatlıya bağladı.

BASİT BİR AİLE TARTIŞMASI

Tulumbacı, kavgayı görüntüleyen muhabirlere “Karı koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size ‘Çektiklerinizi silin’ diyeceğim ama olmayacak. Çekmişsiniz artık, yapacak bir şey yok” dedi. 

