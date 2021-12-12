Taksim Trio kimdir, kimlerden oluşuyor?

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Her cumartesi izleyicisiyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta konukları arasında Taksim Trio müzik grubu da yer alıyor. Taksim Trio şarkıları ve albümleri izleyiciler tarafından merak edilirken, grup üyeleri de araştırılmaya başlandı. Peki Taksim Trio üyeleri kimler, hangi enstrümanları çalıyorlar? İşte Taksim Trio müzik grubu ile ilgili bilgiler...

TAKSİM TRİO KİMDİR, KİMLER VAR?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur. Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.



2012'de müzik çalışmalarına yeniden başlayan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürdü.

TAKSİM TRİO ÜYELERİ VE ENSTRÜMANLARI

Hüsnü Şenlendirici - Klarnet



Aytaç Doğan - Kanun



İsmail Tunçbilek - Bağlama

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TAKSİM TRİO ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)



"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)



"Ahi" (23 Eylül 2016)



Gözüm



Derdin NE



Untmadım



Naz



Belalım



Yalan Dünya



Unutmamalı



Biçare



Gönül



Elfa Laila