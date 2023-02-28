Takıntılı hayran davası sonuçlandı!

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Ünlü sunucu, cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü Erdal Çınar hakkında iki yıl önce suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekim 2021’de görülen duruşmaya şikâyetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

Mahkemenin kararını verdiğini duyuran Erken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar’a Şafak’ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya’nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal’ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak’ın en istediği şeydi.”