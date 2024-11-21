Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın ayrıldı mı?

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti.

Doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi.

İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken, Tuğçe Tayfur'un hesaplarından eşi ile yer aldığı kareleri silmesi iddiaları güçlendirdi.

Tayfur, son olarak Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim şarkısı ile "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı.

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