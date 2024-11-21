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Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın ayrıldı mı?

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#Tuğçe Tayfur#Muhammet Aydın#Ferdi Tayfur
Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın ayrıldı mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:11

1,5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kara bulutlar mı dolaşıyor?

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti.

Doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi.

Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın ayrıldı mı

İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken, Tuğçe Tayfur'un hesaplarından eşi ile yer aldığı kareleri silmesi iddiaları güçlendirdi.

Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın ayrıldı mı

Tayfur, son olarak Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim şarkısı ile "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı.

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Takibi bıraktı, fotoğrafları sildi... Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın ayrıldı mı

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#Tuğçe Tayfur#Muhammet Aydın#Ferdi Tayfur

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