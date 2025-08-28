Tacize karşı birlik oldular

Haberin Devamı

KADINLAR ARTIK SESSİZ DEĞİL

DOĞA Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın’ın kendisine gönderdiği taciz mesajlarını ifşalamıştı. Yaşananlar sonrası Ayaydın da konuyu yargıya taşıyacağını söylemişti.

Doğa Lara Akkaya bir açıklama yayınlayarak oyuncuya cevap verdi:

“Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç bey ama sizin canınız sıkılmasın şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem. Beyefendi ‘Sonrasında yazmadım’ diyor, haklı. Herkes attığı mesajları gördü ve engelledim bir süre. Öncesinde yazdığı mesajları ve benim yalnız olduğum anları kolladığını, defalarca ‘keşke yaşın biraz daha büyük olsak, öyle durursan öpeceğim’ gibi iğrenç laflar edip beni nasıl bir duruma soktuğunu unutuyor galiba.”

Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın’ın yayınlamadığı başka taciz mesajları olduğunu söyledi: “ Herkes attığı mesajları gördü ve onu bir süre sonra engelledim.”Oyuncu Hayal Köseoğlu, özeleştiri yapmanın vakti geldiğini söyledi:

“Özellikle gencecik kostümcü arkadaşlarımız ve pırıl pırıl reji hazırlık asistanlarımız, kendinde her şeyi hak gören birtakım erkek oyuncularla en çok baş başa kalmak zorunda olanlar. İş bulamamaktan korktuklarından konuşmaya çekindikleri için üstü kapatılan iki olay var. Bu konuda belli ki bir güvence eksikliği var. Korkması gerekenler onlar olmamalı. Herkes maalesef taciz anında avazı çıktığı kadar bağıramıyor. Ben de yapamamıştım. Bu dönemden sonra herkes özeleştirisini yapsın ve elimizi daha çok taşın altına koyduğumuz bir süreç başlasın hepimiz için.”

Hayal Köseoğlu , setlerdeki tacize değindi ve ekledi: “İş bulamamaktan korktukla- rından konuşmaya çekindikleri için üstükapatılan iki olay var. Onlar korkmamalı.”Selen Görgüzel, 2007’de rol aldığı “Zoraki Başkan” dizisinin yönetmeni Nihat Özcan ve oyuncularından Ferdi Akarnur tarafından sette fiziksel tacize uğradığını açıkladı:

“2007’de hayatımın en ağır tacizini yaşadım. İşsiz kaldım, parasız kaldım, işlerim engellendi. O dönemde bana kimse sahip çıkmadı, susturuldum. Sesimi duyurmaya çalıştığımda ise reklam yapmakla suçlandım. Eğer o zaman sesime kulak verilseydi, belki bugün her şey çok başka olacaktı. Benim yaşadığım acıların, uğradığım haksızlıkların hesabını Allah’a havale ettim.”

Selen Görgüzel, 2007’de rol aldığı dizide uğradığı tacizi şu sözlerle dile getirdi: “İşsiz kaldım, parasız kaldım, işlerim engellendi.O dönemde bana kimse sahip çıkmadı.”Simge, çocukken yaşadığı tacizi şu sözlerle anlattı:

“İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum, küçüktüm, korktum, sustum, sustuk. Ama artık biliyoruz; biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Artık biz konuşuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük.”

Simge , kadınlara şu sözlerle seslendi: “Kız kardeşlerim, korkmayın. Bitsin bu kötülük. Birlikte olursak, ancak son bulacak!”Saadet Işıl Aksoy, çocukken yaşadığı travmadan bahsetti:

“14-15 yaşlarımdaydım eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmedigim için kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında yerde sürüklendim. O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki böylesine travmatik bir olayın karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum. ‘İyi ki bu seferki taciz değildi’ diye. Sokakta yürürken bir anda tanımadığınız birinin size yanaşıp dokunması olağandı. Ama artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz.”

Saadet Işıl Aksoy, kızını bu konuda bilinçlendirmeye dikkat ettiğini söyledi ve ekledi: “O korkunç hissi yaşayan her kadını şefkatle kucaklıyorum.”

'Bastırılanların yanındayım'

Burçin Terzioğlu, “Sessiz kalan, korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen

her kadının yanındayım” dedi.

'Birbirimizle daha güçlüyüz'



Duygu Sarışın, mağdurların yanında olduğunu söyledi:

“Her kadınla bağım kalbimde yankılanıyor. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Birbirimize tutundukça daha da güçleniyoruz.”





YÖNETMEN Selim Evci hakkında da taciz iddiaları gündeme geldi. İsmini vermek istemeyen bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Evci’nin kendisini asistanlık yaptığı dönemde fiziksel tacize maruz bıraktığını anlattı.

Tasarımcı Yaprak Civan da 2018’de gönüllü asistan olarak yer aldığı bir festival kapsamında yönetmenin ofisi olarak da kullandığı evinde yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı: “İlk gün sorunsuz geçti. Ancak ikinci günümde, bilgisayar başında çalışırken Selim Evci’nin fiziksel tacizine uğradım. Şoke oldum, tepki veremedim. O anda hissettiğim tek şey korku, şaşkınlık ve çaresizlikti. Eşyalarımı alıp evden çıktım.” MUBI, Evci’nin filmlerini yayından kaldırırken Akbank Sanat da iş ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

YENİ DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

NTC Medya, Tayanç Ayaydın’ın “Ben Leman” dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Dizide “Genel Cerrah Demir”i başka bir oyuncu canlandıracak.

Ayaydın bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti: “Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum.”