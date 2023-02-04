Ünlü oyuncu taciz ve yamyamlık skandalının kahramanı olmuştu: 13 yaşındayken beni de taciz ettiler, cinsel hayatım böyle şekillendi

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HER ŞEY EFFIE ADLI KADININ İDDİALARIYLA BAŞLADI

Magazin gündemini özellikle de bu dünyanın skandallarını yakından takip edenlerin hemen tahmin edeceği gibi bu şok edici itiraf, ünlü oyuncu Armie Hammer'dan geldi.

36 yaşındaki Hammer'ın dışarıdan bakıldığında mutlu ve başarılı görünen hayatı, 2021 yılında adını Effie olarak açıklayan genç bir kadının hakkında ortaya attığı "taciz ve şiddet" iddialarından sonra asla eskisi gibi olmamıştı. O genç kadının ardından eski sevgilileri de dahil birçok kadın Armie Hammer hakkında benzer iddialarla ortaya çıkmıştı.

Bütün bunların bedelini de çocukluk aşkı olan karısı ve iki çocuğunun annesi Elizabeth Chambers ile boşanmakla ödedi oyuncu.Sadece bu da değil aynı zamanda kariyeri de yokuş ayağı gitti. Sonra Hammer ortadan kayboldu. Bir ara Cayman Adaları'nda emlak komisyonculuğu yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Yine de son iki yılı büyük bir suskunluk içinde geçirdi.

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13 YAŞINDAYKEN TACİZE UĞRAMIŞ

Armie Hammer, bu iki yılın sonunda Air Mail'de Graydon Carter ile bir röportaj yaparak sessizliğini bozdu. Özellikle rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, o röportajda hayatının en karanlık sırrını açıkladı. Oyuncu,henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etti. Bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürdü. Hammer, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savundu.

Çocuk yaşta uğradığı bu taciz nedeniyle, cinselliğin hayatına kontrolsüz bir şekilde girdiğini söyledi Hammer. Sonra sözlerini şöyle sürdürdü: " O durumda güçsüzdüm. Kontrol bende olmadığı için cinsellikle korkunç bir şekilde tanıştım. Dana sonra da cinsel hayatımda kontrolü elimde tutmaya çalıştım."

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KENDİSİNE YÖNELİK İDDİALARI REDDETTİ

Armie Hammer, kendisine yöneltilen taciz iddialarını da ısrarla reddetti. Söz konusu kadınlarla giriştiği eylemlerin tamamen rızayla ve üzerinde anlaşarak gerçekleştiğin ileri sürdü. Oyuncu, genç kadınlara duygusal olarak tacizde bulunduğunu kabul etti ancak bir tecavüzcü olmadığını söyledi.

Hammer şu anda bütün hatalarını sahiplendiğini belirterek "Ben bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuştu. Fakat sonra da şunları "Şimdi daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım."

Röportajda bir suçlu olmadığını ileri süren Hammer, "kendini iptal kültürünün bir kurbanı olarak gördüğünü" söyledi. Akıl hocası olan ve geçmişte kendisi de kötü alışkanlıkları nedeniyle zor dönemler geçiren Robert Downey JR'ın olduğu gibi toplumun kendisine bir şans daha vermesini istiyor

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ÖLMEK İSTEMİŞ, ÇOCUKLARI AKLINA GELİNCE VAZGEÇMİŞ

Armie Hammer skandalın patlak verdiği dönemde gittiği Cayman adalarında kendini öldürmeyi düşündüğünü gizlemedi: Oyuncu "Okyanusa yürüdüm ve yüzmeye başladım. Sonra da boğulmayı ya da bana bir teknenin çarpmasını diledim ya da bir köpek balığının beni yemesiniSonra çocuklarımın hala orada, kıyıda olduğunu hatırladım ve onları düşünerek bunu yapamadım" dedi.

Armie Hammer, 2010 yılında evlendiği ve 2020'de yollarını ayırdığı çocukluk aşkı Elizabeth Cambers'ten 8 yaşında Harper Grace adlı bir kız ile altı yaşında Ford Armand adlı bir erkek çocuk babası