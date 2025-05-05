Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu! 'Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti'

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden yazar, oyuncu, sinemacı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze törenine katılan Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses gibi isimler de yakın dostları olan Sırrı Süreyya Önder'e son görevlerini yerine getirip veda etti...

Yılmaz Erdoğan ile İbrahim Tatlıses, cenazede gözyaşlarını tutamadı.

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Yılmaz Erdoğan, duygularını; "Bir ölümle bu kadar çok şey kaybetmek her zaman yaşanacak bir şey değil. Sadece bir insanı değil, büyük bir muhabbetin, kelamın büyük ustasını kaybetti ülke.. Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

İbrahim Tatlıses ise "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bir barış adamını kaybettik. Dualarımız onunlaydı. 'Ya barış ya barış' dedi" şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses, cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı... Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.