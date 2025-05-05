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Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu! 'Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti'

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#Sırrı Süreyya Önder#Yılmaz Erdoğan#İbrahim Tatlıses
Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 11:12

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün son yolculuğuna uğurlandı. Önder'in cenaze törenine katılan İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden yazar, oyuncu, sinemacı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti

Cenaze törenine katılan Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses gibi isimler de yakın dostları olan Sırrı Süreyya Önder'e son görevlerini yerine getirip veda etti...

Yılmaz Erdoğan ile İbrahim Tatlıses, cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti

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Yılmaz Erdoğan, duygularını; "Bir ölümle bu kadar çok şey kaybetmek her zaman yaşanacak bir şey değil. Sadece bir insanı değil, büyük bir muhabbetin, kelamın büyük ustasını kaybetti ülke.. Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti

İbrahim Tatlıses ise "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bir barış adamını kaybettik. Dualarımız onunlaydı. 'Ya barış ya barış' dedi" şeklinde konuştu.

Tabutun başına geldi, gözyaşlarına boğuldu Bu ülke büyük bir ustayı kaybetti

İbrahim Tatlıses, cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı... Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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#Sırrı Süreyya Önder#Yılmaz Erdoğan#İbrahim Tatlıses

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