Suşileri kim yaptı

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SIRA DIŞI DENEYİMLER



Birlikteliklerinin ikinci yılını kutlayan Hande Erçel’le Hakan Sabancı, ilişkilerine dünyanın farklı yerlerine yaptıkları seyahatler ve sıra dışı deneyimlerle heyecan katıyor. Son olarak Mısır’a giden sevgililer, geçtiğimiz gün de birlikte mutfağa girdi.

ŞEFLER GÖSTERDİ SEVGİLİLER YAPTI



Şeflerin yönlendirmesiyle suşi hazırlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, o anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı: “Birlikte dünyayı gezmeyi, mutfağa girip yemek yapmayı, dans etmeyi çok seviyorlar”, “Ne güzel çift oldular”, “Yetenekli insan her konuda yeteneklidir”, “Bir dahaki sefere Kayseri mantısı bekliyoruz”.

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