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Suşileri kim yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Suşi
Suşileri kim yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:22

Hande Erçel’le Hakan Sabancı’nın suşi gecesi sosyal medyada ilgi çekti. Suşileri şeflerin tarifleriyle iki sevgili hazırladı.

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SIRA DIŞI DENEYİMLER

Birlikteliklerinin ikinci yılını kutlayan Hande Erçel’le Hakan Sabancı, ilişkilerine dünyanın farklı yerlerine yaptıkları seyahatler ve sıra dışı deneyimlerle heyecan katıyor. Son olarak Mısır’a giden sevgililer, geçtiğimiz gün de birlikte mutfağa girdi.

Suşileri kim yaptı

ŞEFLER GÖSTERDİ SEVGİLİLER YAPTI

Şeflerin yönlendirmesiyle suşi hazırlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, o anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı: “Birlikte dünyayı gezmeyi, mutfağa girip yemek yapmayı, dans etmeyi çok seviyorlar”, “Ne güzel çift oldular”, “Yetenekli insan her konuda yeteneklidir”, “Bir dahaki sefere Kayseri mantısı bekliyoruz”.

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Suşileri kim yaptı

 

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Suşi

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