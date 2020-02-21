Survivor'a katılan Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili detaylar
Survivor'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün'ün yerine gelen iki yarışmacıdan biri olan Erman Altıkardeş'ın hayatı izleyenler tarafından araştırılıyor. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısına giren Erman Altıkardeş, güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Survivor'un yeni yarışmacısı Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Survivor Erman'ın hayatı ve biyografisi.
Survivor'a sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Erman Altıkardeş, dikkatleri üzerine topladı. Peki, Survivor Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Erman Altıkardeş hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR ERMAN ALTINKARDEŞ KİMDİR?
Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.
Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.
Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.
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