Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen Bayır hakkında detaylı bilgiler

Survivor Sergen kim ve kaç yaşında olduğu ile gündemde yer alıyor. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Tam adı Sergen Bayar olan yarışmacı, tenis ve crossfit ile de ilgilenmiştir. Peki, Survivor Sergen kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Survivor Ünlüler Takımı'nın yeni yarışmacısı hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Surf, street workout, artistik jimnastik sporları ile de uğraştı. İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütmektedir.

Spor hayatı boyunca tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile uğraştı. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme biliyor.

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