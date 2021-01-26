Survivor Sergen kimdir nereli kaç yaşında? Ünlüler takımına dahil oldu

Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Surf, street workout, artistik jimnastik sporları ile de uğraştı. İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütmektedir.

Spor hayatı boyunca tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile uğraştı. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme biliyor.