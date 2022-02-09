Survivor Ogeday kimdir? Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, oynadığı diziler ve kariyeri

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Survivor Ogeday, All Star yarışmacıları arasında yer alıyor. Daha önce Survivor’da 2017 yılında yarışan Ogeday Girişken şampiyonluk kupasının sahibi olmuş ve büyük ödülü almaya hak kazanmıştı. All Star’ın iddialı isimlerinden biri olan Ogeday Girişken bu sene Gönüllüler Takımında yer alıyor. Peki, Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogedayi 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı.

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı.

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Survivor’ın ardından dizilerde de rol almaya başlayan Ogeday Girişken’in rol aldığı yapımlar arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu bulunuyor.