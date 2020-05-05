Survivor Nisa kimdir nereli kaç yaşında?
Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Survivor Nisa, pek çok izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor Nisa kimdir, nereli sorusu ile yarışmacı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, en çok da kaç yaşında olduğu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Survivor Nisa kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
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