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Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında?

#Survivor#Survivor Nagihan#Nagihan Karadere Kimdir
Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında

Survivor Nagihan kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor 2022 yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere, dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Survivor'da finale kalarak ikinci olan Nagihan Karadere, farklı imajıyla da şimdiden konuşulmaya başladı. İşte Survivor 2022 Nagihan Karadere'nin hayatı hakkında son bilgiler

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2018 Survivor'ın ikincisi Nagihan Karadere, All Star kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2022'de bu yıl birbirinden güçlü yarışmacılar rekabet edecek. Katıldığı dönemde çıkışları ve performansıyla çok konuşulan Nagihan Karadere'de bu yıl Survivor 2022 için önemli yarışmacılardan biri. Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, pembe saçlarıyla Survivor 2022'ye damga vurmaya hazırlanan Nagihan Karadere hakkında bilgiler...

SURVİVOR 2022 NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere 16 şubat 1984'te Kadirli'de doğmuş Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Ünlü atlet, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

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