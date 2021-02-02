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Hayat
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Survivor Melis kimdir? Tenis kariyeri ile öne çıkıyor

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Survivor Melis kimdir? Tenis kariyeri ile öne çıkıyor
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Survivor Melis Sezer, yarışmalar esnasında zaman zaman gösterdiği performans ile konuşulan isim olmaya devam ediyor. Tenis kariyerin başladıktan sonra kısa sürede Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na katılan ve ana tablodan bu turnuvaya katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olan Melis Sezer, Survivor'a katılmadan önce de iddialı cümleler sarf etmişti. İşte, Survivor Melis kimdir sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Survivor Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Melis Sezer, Instagram hesabından Survivor'a gidişini şu sözlerle duyurmuştu: 

Bugüne kadar milli sporcu olarak kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi sıra Survivor’da!

2021 Survivor’ında; azmimi, inancımı ve cesaretimi göstermek için ünlüler takımında karşınızdayım. Beni yetiştiren aileme, bana güvenen destekçilerime ve memleketim İzmir’e yakışır şekilde mücadele edeceğim.

Bana bugüne kadar gösterdiğiniz ve bugünden sonra göstereceğiniz destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, Survivor’da görüşmek üzere!

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