Survivor Hilmi Cem İntepe evlilik yolunda ilk adımı attı!

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Geçtiğimiz yıl Londra’da evlilik teklifiyle herkesi şaşırtan Hilmi Cem, bu kez yüzükleri taktı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

İkilinin nişanından görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Hilmi Cem'le birlikte Survivor'da yer alan Avatar Atakan da törene katılanlar arasındaydı. Atakan törenden renkli kareleri paylaşıp arkadaşını tebrik etti.

Yeni villa tadilatta

Gupse Özay ve Barış Arduç bir süre önce Beykoz’daki lüks bir siteden aldıkları villayı tadilata soktu. İç mimarla anlaşan çift, şimdilerde evin içini baştan aşağı yeniletiyor.

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Arduç ile Özay, yeni eşyalarla donatacakları bu yeni yuvalarına yakında taşınacak. Kerem Bürsin, Pınar Deniz-Kaan Yıldırım gibi birçok ünlü ismin de oturduğu lüks sitede ev fiyatları 100 milyon liradan başlıyor. (Cansu TOPCU)

Bebeğe geri sayım

2019 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi’yle hayatını birleştiren Sahra Işık, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Erkek bebek bekleyen Işık, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı. Ünlü isim, hamilelikte 30’uncu haftayı doldurduğunu söyledi.

Sütlü çikolatam 11 yaşında

Tarık ve Funda Mengüç çiftinin kızı Sevde 11 yaşına bastı. Tarık Mengüç, kızı için renkli bir doğum günü partisi düzenledi. Şarkıcı, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim prenses kızım. 1 Nisan şaka gibi… Şimdi sen 11 yaşına mı bastın? Sütlü çikolatam, aşk evimizin meleği. Rabbim huzur, sağlık ve hayalinde ne varsa onu sana nasip etsin.”

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Aile yemeği

90’ların popüler sanatçılarından Ümit Sayın, eşi Eda Sayın ve kızı Dua ile Ramazan Bayramı’nın son gününde akşam yemeği yedi. Modoğlu, mutlu aile pozlarını sosyal medyada paylaştı: “Yüksek kalıp enerjimizin düşmesine izin vermemeli ve her daim umutlu olmalıyız. Herkese sevdikleriyle birlikte kutlayacakları nice bayramlar dilerim.”

İki doktor bir konser

Ferhat Göçer, kendisi gibi doktor olan opera sanatçısı Karin Bozkurt’la ilk kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor. “Opia” (İlk Aşk) adını taşıyan konser, 20 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek. Göçer konser için “Karin müzikle yoğrulmuş bir cerrah, ben ise cerrahi ile yoğrulmuş bir müzisyenim. Muhteşem bir repertuvar oluşturduk” dedi.

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Hollywood efsanesi metroda

Özel uçağı bile bulunan 82 yaşındaki Harrison Ford, bir kadın yolcuyla sohbet etti ve ona yıllardır metroya binmediğini söyledi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Harrison Ford ve “Ally McBeal” dizisiyle tanınan oyuncu eşi Calista Flockhart, New York’ta metroya binerken görüntülendi. Çift, Flockhart’ın off-Broadway oyunu için şehir merkezine metroyla gitti.

Harrison Ford geçen ay Oscar Töreni’nde ödül takdim etmek üzere sahneye çıkacaktı, ancak kendisine zona teşhisi konulunca geceye katılamamıştı. Ünlü aktör, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmesinin ardından ilk kez ortaya çıktı.