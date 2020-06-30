Survivor Gizem kimdir? Survivor Gizem, Sercan-Nisa olayına müdahil oldu!
Survivor Gizem Birdal, yarışmadan elenmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışma sırasında performansı ile sürekli olarak eleştiri oklarını üzerine çeken Survivor Gizem Birdal, Sercan-Nisa gerilimine de müdahil olarak tekrardan gündemde yer alan isim oldu. Sercan ile Nisa arasındaki not alışverişinde önemli bir rol oynayan Survivor Gizem Birdal, Acun Ilıcalı tarafından da abartılı tavrıyla eleştirildi. Peki, Survivor Gizem Birdal kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Survivor Gizem Birdal, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yarışmadan haftalar önce elenmesine rağmen adını gündemde tutmaya başaran Gizem Birdal, yine uzun süredir gündemde olan Survivor Nisa-Sercan olayının da müdahillerinden birisi çıktı. İkili arasındaki köprüyü kuran Gizem Birdal, iki tarafın niyetini abartılı aktarması ile Acun Ilıcalı tarafından da eleştirildi. Peki, Survivor Gizem kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SURVİVOR GİZEM KİMDİR?
Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:
24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.
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