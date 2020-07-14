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Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir nereli kaç yaşında?

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Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir nereli kaç yaşında?
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Survivor Ezgi Hocaoğlu, yarışmada pek iyi performans gösterememesi nedeniyle elenerek veda etmişti. Yarışmanın final etabında şampiyon adaylarına destek vermek için Galataport'a gelen Ezgi Hocaoğlu, araştırılan isim olmaya başlandı. Peki, Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Survivor Ezgi Hocaoğlu, şampiyonluk gününde stüdyoda Cemal Can ve Barış Murat Yağcı'ya destek vermek için hazır bulunacak. Yarışmada beklenen performansı gösterememesi nedeniyle çok fazla mücadele etme şansına sahip olamayan Ezgi Hocaoğlu, cimnastik ve pilates alanındaki kariyerini sürdürüyor. Peki, Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir nereli kaç yaşında

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