Survivor Evrim kimdir nereli kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik'in mesleği nedir?

Survivor Evrim Keklik, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. İnternet üzerinden Survivor Evrim kimdir ve nereli sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, arama motorları üzerinden konuya cevap aradı. Peki, Survivor Evrim kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.