Survivor Erman Altıkardeş kimdir kaç yaşında ve nereli?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.