Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında?
Survivor Elif Yıldırım Gören, yarışmanın son aşamalarına kadar gelebilmesi nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadan elendikten sonra da verdiği demeçlerle gündeme gelen Survivor Elif Gören, biyografisi ile araştırılıyor. Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Milli atlet hakkında merak edilen bazı bilgiler
Survivor Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Survivor Elif Gören'in katılığı yarışmalar ve aldığı başarılar şu şekildedir;
|Yıl
|yarışma
|mekan
|Pozisyon
|Etkinlik
|notlar
|2007
|5. Dünya Gençlik Şampiyonası
|Ostrava , Çek Cumhuriyeti
|Beşinci
|400 m engelli
|1: 01.66
|Karadeniz Oyunları
|Trabzon , Türkiye
|İkinci
|Heptathlon
|2008
|Dünya Gençler Şampiyonası
|Bydgoszcz , Polonya
|25'inci
|400 m engelli
|61,06
|Avrupa Kupası Kombine Etkinlikler 2. Ligi
|European Cup Combined Events 2nd League
|Maribor , Slovenya
|11 7
|Heptathlon
|2012
|Avrupa Şampiyonası
|Helsinki , Finlandiya
|27inci tur 1
|400 m engelli
|59,43
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