MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriSurvivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında?
GeriHayat Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 13.07.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında?
Abone Ol google-news

Survivor Elif Yıldırım Gören, yarışmanın son aşamalarına kadar gelebilmesi nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadan elendikten sonra da verdiği demeçlerle gündeme gelen Survivor Elif Gören, biyografisi ile araştırılıyor. Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Milli atlet hakkında merak edilen bazı bilgiler

Survivor Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Survivor Elif Gören'in katılığı yarışmalar ve aldığı başarılar şu şekildedir;

YılyarışmamekanPozisyonEtkinliknotlar
20075. Dünya Gençlik ŞampiyonasıOstrava , Çek CumhuriyetiBeşinci400 m engelli1: 01.66 
Karadeniz OyunlarıTrabzon , Türkiye İkinci Heptathlon
2008Dünya Gençler ŞampiyonasıBydgoszcz , Polonya25'inci400 m engelli61,06 
Avrupa Kupası Kombine Etkinlikler 2. LigiEuropean Cup Combined Events 2nd LeagueMaribor , Slovenya11 7Heptathlon
2012Avrupa ŞampiyonasıHelsinki , Finlandiya27inci tur 1400 m engelli59,43 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle