Survivor Efecan: 16 yıllık ailemi dağıttım, çok pişmanım!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 08:17

Survivor yarışmacısı Yağmur Banda ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından eşi Duygu Dianzenza ile evliliğini noktalayan Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Dianzenza, içini döktü.

Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var” sözleriyle açıklamasına başlayan Efecan Dianzenza, yaşadığı büyük yıkımı şu ifadelerle anlattı:

“Belki dışarıdan bana baktığınızda hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz. Öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım.”

Dianzenza, terapi sürecinde yaşadıklarını da paylaştı.

“35 yaşıma kadar terapiyi reddettim. ‘Ben hallederim’ diyen biriydim. Oysa içimde bir volkan birikmişti. İlk kez terapiste gittiğimde yalnızca ‘İmdat!’ diyebildim. Asıl savaş dışarıda değil, içimdeymiş. Küçük çocuğumla yüzleşmek, hayatımdaki en acı ama en dönüştürücü süreçti.”

Ailesini yeniden kazanmak için çaba gösterdiğini belirten Efecan Dianzenza, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Duygu gibi bir kadını bu dünyada görmedim. Çocuğumun annesi diye söylemiyorum; o benim her şeyim. En başta Duygu’dan, ailemden, dostlarımızdan ve bizi seven herkesten özür diliyorum. Tek varlığım ailem. Onları geri kazanmak için mücadele edeceğim.”

Yaşadığı süreçten büyük dersler çıkardığını ifade eden Dianzenza, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Kendimi, hatalarımı ve geçmişimi görmek cesaret ister. Bu cesaret bende var. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda herkesin değiştiğimi göreceğine inanıyorum.”

