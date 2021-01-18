MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriSurvivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında?
GeriHayat Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayat
Haber Giriş: 18.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Survivor Duygu Serap Salman yarışmaya katılacağı belli olmasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Yapmış olduğu sporlar dolayısıyla yarışmada iddialı isimler arasında yer alan Duygu Serap Salman, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacı oldu. Peki, Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle