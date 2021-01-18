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Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında?
Survivor Duygu Serap Salman yarışmaya katılacağı belli olmasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Yapmış olduğu sporlar dolayısıyla yarışmada iddialı isimler arasında yer alan Duygu Serap Salman, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacı oldu. Peki, Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.
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