Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında?

Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.