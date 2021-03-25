Survivor Çağrı kimdir? Survivor Çağrı Atakan hakkında detaylı bilgiler

Survivor Çağrı Atakan, yarışma boyunca adından söz ettiren isim oldu. Parkurlarda gösterdiği mücadelenin haricinde girmiş olduğu polemiklerle de sürekli olarak olumsuz bir imaj sergileyen Survivor Çağrı Atakan, Murat Ceylan'la girmiş olduğu tartışma dolayısıyla Acun Ilıcalı'nın tepkisini çekmişti. Peki, Survivor Çağrı Atakan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

EDA TAŞPINAR’IN ESKİ SEVGİLİSİ

Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. İlişkileri yaz aylarında başlayan çift geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’ın Survivor’a gittiği için bu aşka nokta koyduğu söylenen Eda Taşpınar, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik” dedi.

Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı; 'Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun'

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