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GeriHayat Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Herkes onu Aşk-ı Memnu Bülent olarak tanıdı
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Hayat
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Herkes onu Aşk-ı Memnu Bülent olarak tanıdı

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Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Herkes onu Aşk-ı Memnu Bülent olarak tanıdı
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Survivor Batuhan Karacakaya, yarışmada gösterdiği performans ve arkadaşları ile kurduğu diyalog nedeniyle araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığı Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı. Peki, Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

DİZİLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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