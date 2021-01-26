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Hayat
Haber Giriş: 26.01.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Survivor Bahar kimdir nereli kaç yaşında? Survivor Bahar Seviş hakkında merak edilenler

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Survivor Bahar kimdir nereli kaç yaşında? Survivor Bahar Seviş hakkında merak edilenler
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Survivor Bahar, son günlerde pek çok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Survivor'a yedek kadrodan dahil olan Bahar Seviş, ünlüler takımı için mücadele edecek. Survivor Bahar Seviş, yarışmaya ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Peki, Survivor Bahar kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

Survivor Bahar Seviş, Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda mücadele edecek.

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