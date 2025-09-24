×
Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda ilk adımı attı

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Ayşe Yüksel#Ayşe Yüksel#Sercan Saray
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 12:17

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ayşe Yüksel, Maldivler'de sürpriz bir evlilik teklifinin ardından aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Çiftin mutluluk dolu anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ayşe Yüksel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderi ile Maldivler'deki evlilik teklifini duyurmuştu.

O anları takipçileriyle paylaşan Yüksel, "Evet dedim" notuyla büyük bir heyecan yaşadığını belirtti.

Türkiye'ye döner dönmez nişan hazırlıklarına hız veren Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, ilk adımı attılar.

Aile arasında yapılan sade bir törende nişanlanan çift, göz kamaştıran şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayşe Yüksel, nişanında beyaz uzun saten bir elbise tercih ederken, saçlarını da şık bir şekilde topladı. Sercan Saray ise klasik şıklığı tercih ederek siyah bir takım elbise giydi.

FOTOĞRAFLARA BÜYÜK İLGİ

Çiftin nişan töreninden paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayıldı ve takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Yeni bir hayata adım atan Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak, "21.09.25. Bu özel günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" notunu düştüler. 

