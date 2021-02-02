Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel voleybol kariyeri ile tanınıyor

Survivor Ayşe Yüksel, Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken isimlerden biri olan Yüksel, 23 Mayıs 2000 doğumlu. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdüren yarışmacı bunun yanı sıra voleybol, halter ve masa tenisi ile de ilgilidir. Peki, Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.