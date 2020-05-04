Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kimdir?

Survivor Aycan’ın sevgilisi, önceki akşam Survivor’u izleyen pek çok izleyicinin merakına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın ünlüler takımında yer alan genç yarışmacı Aycan’ın neden modunun düşük olduğunu sorması üzerine gündeme gelen konu, izleyicilerin gündemine oturdu. Peki, Survivor Aycan Yanaç sevgilisi kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

SURVİVOR AYCAN YANAÇ’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öne sürüldü. Okan Turp kısa zaman önce Alessa Reule ile nişanlanmıştı.

27 Ağustos 2000 doğumlu Okan Turp, 2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Okan Turp, U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.