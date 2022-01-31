Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Aycan Yanaç hayatı ve kariyer bilgileri

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Survivor 2022 All Star yarışmacılarından olan Aycan Yanaç'ın hayatı merak konusu oldu. Sakin kişiliğiyle sevilen eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç aynı zamanda kadın futbolunun başarılı isimlerinden birisidir. Aycan Yanaç, Survivor 2022 kadrosunda kariyeri merak edilen isim oldu. Peki Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? İşte Survivor Aycan Yanaç hakkında bilgiler...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

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Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.