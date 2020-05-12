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Hayat
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Survivor Aycan kimdir kaç yaşında aslen nereli?

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Survivor Aycan kimdir kaç yaşında aslen nereli?
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Ünlüler takımında gösterdiği başarılı çıkışlarla dikkat çeken Survivor Aycan Yanaç, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da oynayan Survivor Aycan, Almanya'da forma giymektedir. Peki, Survivor Aycan kimdir ve nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Aycan, Almanya'da dünyaya geldi. 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nürnberg'de doğan genç sporcu, futbola Nürnberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçında ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.

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