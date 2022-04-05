Survivor Atakan Işıktutan kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Atakan Işıktutan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden dahil olmuştu. Sakatlığı dolayısıyla bir süre tedavi gören Survivor Atakan Işıktutan'ın kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Survivor 2022 Atakan Işıktutan hakkında bilgiler...

SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Rizeli olan Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.



İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.

2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.



2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.