Survivor Aşkım Burçe Tunay'dan sevgilisine veda: Seni ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden bir hafta geçti!

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Survivor 2020 yılında ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe Tunay, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremde, erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.

Aşkım Burçe Tunay, son paylaşımıyla kaybettiği sevgilisine olan özlemini dile getirdi.

TAM 1 HAFTA GEÇTİ

“Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. Bana sorarsan eğer, 23 senedir yaşıyorsam, geçirdiğim tüm zamanlardan daha uzun…

Seninle olan hiçbir an’ımızı siyah beyaz paylaşamayacağım, onlara ihanet olur… ‘İyi ki geçtin hayatımdan’ da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın. Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Bildiğim tek şey ; Beni çok güzel sevdin ki bir gün olsun şüphem olmadı. Benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni… Ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin. ‘Seni asla unutmayacağım’ diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin. İyi ki varsın Datlım… İyi ki uğraştın uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma… Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin. Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum. Kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız… O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor.”