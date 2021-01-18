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Hayat
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Survivor 2021'in yedek yarışmacısı Bahar Sevis kimdir? İşte hakkındaki bilgiler

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Survivor 2021'in yedek yarışmacısı Bahar Sevis kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
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Survivor 2021'in paylaşılan 8. yeni bölüm fragmanında sezonunun yedek yarışmacıları açıklandı. Yarışmanın 18 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak bölümünde Bahar yedek yarışmacı olarak ilan edilecek. Bu gelişme ile birlikte Bahar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor'un yedek yarışmacısı Bahar kimdir?

Survivor Bahar, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Sevis'in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.

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