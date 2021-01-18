Survivor 2021'in yedek yarışmacısı Bahar Sevis kimdir? İşte hakkındaki bilgiler

Survivor Bahar, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Sevis'in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.