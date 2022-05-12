Sürprizlerle dolu akşam

Büyük bir ekiple Açıkhava’ya hazırlanan Sözeri, sürprizlerle de akşama imzasını attı.
Kerki Solfej Yaz Konserleri kapsamında bu yazın ilk Açıkhava konserini gerçekleştiren sanatçı, Muammer Ketenci imzalı elbisesiyle göz doldurdu.
Dördüncü kez Açıkhava’da sevenlerinin karşısına çıkan Sözeri, konserinin açılışını ‘Daha Yolun Başındayım’ şarkısıyla yaptı.
Harbiye’ye özel 16 dansçı, 8 dansöz şovuyla sevenlerine görsel şölen yaşatan sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı.
Oryantal Didem’in de sahneye çıktığı akşamda Didem dansıyla Harbiye’yi ayağa kaldırarak unutulmaz bir akşam yaşattı.
Birce Akalay