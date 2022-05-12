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Sürprizlerle dolu akşam

#Ayta Sözeri#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Oryantal Didem
Sürprizlerle dolu akşam

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ayta Sözeri önceki akşam sahne aldığı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda fırtınalar estirdi.

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Büyük bir ekiple Açıkhava’ya hazırlanan Sözeri, sürprizlerle de akşama imzasını attı.

Kerki Solfej Yaz Konserleri kapsamında bu yazın ilk Açıkhava konserini gerçekleştiren sanatçı, Muammer Ketenci imzalı elbisesiyle göz doldurdu.

Dördüncü kez Açıkhava’da sevenlerinin karşısına çıkan Sözeri, konserinin açılışını ‘Daha Yolun Başındayım’ şarkısıyla yaptı.

Harbiye’ye özel 16 dansçı, 8 dansöz şovuyla sevenlerine görsel şölen yaşatan sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı.

Sürprizlerle dolu akşam

Oryantal Didem’in de sahneye çıktığı akşamda Didem dansıyla Harbiye’yi ayağa kaldırarak unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sürprizlerle dolu akşam

Birce Akalay

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#Ayta Sözeri#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Oryantal Didem

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