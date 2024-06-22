Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelik'ten eşine romantik kutlama

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Özçelik, eşinin doğum gününü Instagram hesabında kutladı.
Reshad Strik ile yer aldığı fotoğrafları sayfasında paylaşan Gamze Özçelik, altına "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü.
HABERİ ARKADAŞLARI DUYURDU
İki hafta önce evlenen çiftin, nikah haberini ortak arkadaşları sosyal medya paylaşımı ile duyurmuştu...
"AİLENİN YENİ ÜYESİ"
1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında da rol aldı. Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla da tanınıyor.
Gamze Özçelik, sosyal medyadaki profilini güncelledi.
Özçelik, Instagram’daki adına eşinin soyadını da ekledi. Eski oyuncu adını Gamze Özçelik Strik yaptı.