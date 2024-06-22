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Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelik'ten eşine romantik kutlama

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#Gamze Özçelik#Reshad Strik#Doğum Günü
Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelikten eşine romantik kutlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 15:28

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, 8 Haziran'da oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturmuştu.

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 Özçelik, eşinin doğum gününü Instagram hesabında kutladı.

Reshad Strik ile yer aldığı fotoğrafları sayfasında paylaşan Gamze Özçelik, altına "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü.

Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelikten eşine romantik kutlama

HABERİ ARKADAŞLARI DUYURDU

İki hafta önce evlenen çiftin, nikah haberini ortak arkadaşları sosyal medya paylaşımı ile duyurmuştu...

Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelikten eşine romantik kutlama


"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun"

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Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelikten eşine romantik kutlama

"AİLENİN YENİ ÜYESİ"
1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında da rol aldı. Reshad Strik,  TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla da tanınıyor.

Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelikten eşine romantik kutlama


SOYADI GÜNCELLEMESİ

Gamze Özçelik, sosyal medyadaki profilini güncelledi.

Özçelik, Instagram’daki adına eşinin soyadını da ekledi. Eski oyuncu adını Gamze Özçelik Strik yaptı.

Sürpriz nikahla evlenmişlerdi... Gamze Özçelikten eşine romantik kutlama

 

 

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#Gamze Özçelik#Reshad Strik#Doğum Günü

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