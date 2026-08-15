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Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi!

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Özen#Naz Canbaz#Nikah
Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 09:32

Haziran ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Naz Canbaz ile nişanlanan Gökhan Özen'den bu kez evlilik haberi geldi. 

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Amerika'da nikah masasına oturan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı. 
Özen, romantik karelerin altına duygusal bir de mesaj yazdı:

Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi


"Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay."

Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi


"Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik."

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Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi


"Şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler..." 

Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi

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#Gökhan Özen#Naz Canbaz#Nikah

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