Sürpriz nikah... Gökhan Özen evlendi!

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Amerika'da nikah masasına oturan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.

Özen, romantik karelerin altına duygusal bir de mesaj yazdı:

"Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay."

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"Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik."

"Şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler..."