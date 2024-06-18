Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

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Rıza Kocaoğlu, rol aldığı “İnci Taneleri” dizisinin sezon finalinin ardından soluğu memleketinde aldı. Oyuncu, önceki gün Deniz Işın’la birlikte Çiftlikköy’deki bir plajdaydı.

Sıcak havada bir an önce serinlemek isteyen Işın aceleyle denize girerken, Kocaoğlu soğuk suya alışmak için bir süre bekledi.

Işın’ın ısrarlarıyla kendini sulara bırakan Kocaoğlu, hızlıca yüzüp denizden çıktı. Oyuncunun fazla kilolarından kurtulduğu da dikkatten kaçmadı. (Deniz BOY)

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Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Âşıkların tatil keyfi

Kanal D’nin yeni ve iddialı dizisi “Yalan”ın başrol oyuncu-larından Eylül Tumbar, bayram tatilini sevgilisi Enes Koçak’la Çeşme’de geçiriyor.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran genç çift, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle de paylaşıyor.

Baba-kızın deniz sefası

Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze çifti, kızları İlayda ile Bodrum’da tatil yapıyor. Aile önceki gün Gündoğan’da plajdaydı.

Kaan Tangöze kızıyla denize girerken, Kıvılcım Ural onları iskelede bekledi. Ural, deniz keyfi sonrası baba-kızı havluyla karşıladı. (Kamil SÜMER)

Çifte kutlama

Ahmet Kural, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Kemal’le fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, eşi Çağla Gizem Şahin’le havuz başında verdikleri bu pozu yayınlayarak takipçilerinin hem bayramını hem de Babalar Günü’nü kutladı.

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En mutlusu Deniz

Deniz Bulutsuz, tatil adresi olarak Marmaris’i seçti. Bozburun kıyılarına tekneyle açılan Bulutsuz, fotoğraflarını sosyal medya hesabında “En mutlu çocuk” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

MELİS TATİLDE

Oyuncu Melis Sezen, sezonu açtı. Sezen, bikinili fotoğraflarını "İçeride" notu ile paylaştı.

KONSER ÖNCESİ DENİZ KEYFİ

Alanya'ya giden Deniz Seki, konser öncesi denizde yorgunluk attı. Seki, fotoğrafları

"Bu yıl sezon açılışını memleketim Alanya'da yaptım. Yoldan gelir gelmez kendimi denize bıraktım. Sahne öncesi nasıl güzel geldi anlatamam..." notuyla paylaştı.

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