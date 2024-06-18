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Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Rıza Kocaoğlu#Deniz Işın#Ahmet Kural
Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 08:16

Her yaz Çeşme’de tatil yapan İzmirli oyuncu Rıza Kocaoğlu, bu kez sezonu meslektaşı Deniz Işın’la açtı.

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Rıza Kocaoğlu, rol aldığı “İnci Taneleri” dizisinin sezon finalinin ardından soluğu memleketinde aldı. Oyuncu, önceki gün Deniz Işın’la birlikte Çiftlikköy’deki bir plajdaydı.

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

Sıcak havada bir an önce serinlemek isteyen Işın aceleyle denize girerken, Kocaoğlu soğuk suya alışmak için bir süre bekledi.

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

Işın’ın ısrarlarıyla kendini sulara bırakan Kocaoğlu, hızlıca yüzüp denizden çıktı. Oyuncunun fazla kilolarından kurtulduğu da dikkatten kaçmadı. (Deniz BOY)

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Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Âşıkların tatil keyfi

Kanal D’nin yeni ve iddialı dizisi “Yalan”ın başrol oyuncu-larından Eylül Tumbar, bayram tatilini sevgilisi Enes Koçak’la Çeşme’de geçiriyor.

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

Deniz ve güneşin tadını çıkaran genç çift, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle de paylaşıyor.

Baba-kızın deniz sefası

 Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze çifti, kızları İlayda ile Bodrum’da tatil yapıyor. Aile önceki gün Gündoğan’da plajdaydı.

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

Kaan Tangöze kızıyla denize girerken, Kıvılcım Ural onları iskelede bekledi. Ural, deniz keyfi sonrası baba-kızı havluyla karşıladı. (Kamil SÜMER)

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

Çifte kutlama

 Ahmet Kural, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Kemal’le fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, eşi Çağla Gizem Şahin’le havuz başında verdikleri bu pozu yayınlayarak takipçilerinin hem bayramını hem de Babalar Günü’nü kutladı.

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Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

En mutlusu Deniz

Deniz Bulutsuz, tatil adresi olarak Marmaris’i seçti. Bozburun kıyılarına tekneyle açılan Bulutsuz, fotoğraflarını sosyal medya hesabında “En mutlu çocuk” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

MELİS TATİLDE

Oyuncu Melis Sezen, sezonu açtı. Sezen, bikinili fotoğraflarını "İçeride" notu ile paylaştı.

Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

KONSER ÖNCESİ DENİZ KEYFİ

Alanya'ya giden Deniz Seki, konser öncesi denizde yorgunluk attı. Seki, fotoğrafları
"Bu yıl sezon açılışını memleketim Alanya'da yaptım. Yoldan gelir gelmez kendimi denize bıraktım. Sahne öncesi nasıl güzel geldi anlatamam..." notuyla paylaştı.

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Sürpriz ikili... Rıza Kocaoğlu ile Deniz Işın tatilde

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#Rıza Kocaoğlu#Deniz Işın#Ahmet Kural

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