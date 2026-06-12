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Sürpriz ikili Akyaka’da yan yana

Güncelleme Tarihi:

#Gülper Özdemir#Anıl Altan#Pelin Akil
Sürpriz ikili Akyaka’da yan yana
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:52

Pelin Akil’le evliliği sona eren Anıl Altan, Akyaka’da Gülper Özdemir’le görüntülendi. Özdemir’in Akil’e benzerliği dikkat çekti.

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TATİLDE BULUŞTULAR

İkiz çocuklarının annesi Pelin Akil’le 9 yıllık evliliğini geçen yılın ağustos ayında noktalayan Anıl Altan, tatil sezonunu Muğla’nın popüler tatil beldesi Akyaka’da açtı. Ünlü oyuncu önceki gün plajda görüntülendi.

Sürpriz ikili Akyaka’da yan yana

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ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Arkadaşları Sarp Can ve Bilge Öztürk’le bir araya gelen Anıl Altan’ın yanında meslektaşı Gülper Özdemir de vardı.

Yan yana şezlonglarda güneşlenen ikili uzun süre sohbet etti. Özdemir, Pelin Akil’e olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Sürpriz ikili Akyaka’da yan yana

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 Anıl AltanGülper Özdemir

 

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#Gülper Özdemir#Anıl Altan#Pelin Akil

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