Sürpriz ikili Akyaka’da yan yana

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TATİLDE BULUŞTULAR
İkiz çocuklarının annesi Pelin Akil’le 9 yıllık evliliğini geçen yılın ağustos ayında noktalayan Anıl Altan, tatil sezonunu Muğla’nın popüler tatil beldesi Akyaka’da açtı. Ünlü oyuncu önceki gün plajda görüntülendi.
ŞAŞIRTAN BENZERLİK
Arkadaşları Sarp Can ve Bilge Öztürk’le bir araya gelen Anıl Altan’ın yanında meslektaşı Gülper Özdemir de vardı.
Yan yana şezlonglarda güneşlenen ikili uzun süre sohbet etti. Özdemir, Pelin Akil’e olan benzerliğiyle dikkat çekti.