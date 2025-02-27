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Sürpriz doğum günü kutlaması! Uçaktan indi tekneye koştu....

Güncelleme Tarihi:

#Aybüke Pusat#Furkan Andıç#Tolga Sarıtaş
Sürpriz doğum günü kutlaması Uçaktan indi tekneye koştu....
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 08:04

Aybüke Pusat, TRT’nin Dubai’de düzenlediği lansman dönüşü önceki gün İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi. Hızla havaalanından ayrılan oyuncu, sevgilisi Furkan Andıç’ın kendisi için hazırladığı teknedeki doğum günü partisine gitti.

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“Teşkilat” dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat, Dubai dönüşü İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi. Basın mensuplarının soruları karşısında konuşmak istemediğini dile getiren Aybüke Pusat hızlı adımlarla havaalanından ayrıldı. Ünlü oyuncu ardından soluğu sevgilisinin yanında Arnavutköy’de aldı.

Sürpriz doğum günü kutlaması Uçaktan indi tekneye koştu....

Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat’a sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. 30 yaşına giren Aybüke Pusat için tekne kiralayan Andıç, arkadaşlarını da davet ederek sevgilisini şaşırttı.

Sürpriz doğum günü kutlaması Uçaktan indi tekneye koştu....

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Kutlamadan habersiz Dubai dönüşü tekneye gelen Aybüke Pusat, hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Ünlü oyuncu, sevgilisine sarılarak teşekkür etti.

Sürpriz doğum günü kutlaması Uçaktan indi tekneye koştu....

Doğum günü kutlaması öncesi kiraladığı tekneyi bulmak için sahilde yürürken elinde poşetlerle görüntülenen Furkan Andıç, “Güzel bir kutlama yapacağız. Sevgilimin doğum gününü kutlayacağız” dedi.

Sürpriz doğum günü kutlaması Uçaktan indi tekneye koştu....

 

 

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#Aybüke Pusat#Furkan Andıç#Tolga Sarıtaş

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