Sürpriz doğum günü kutlaması! Uçaktan indi tekneye koştu....

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“Teşkilat” dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat, Dubai dönüşü İstanbul Havaalanı’nda görüntülendi. Basın mensuplarının soruları karşısında konuşmak istemediğini dile getiren Aybüke Pusat hızlı adımlarla havaalanından ayrıldı. Ünlü oyuncu ardından soluğu sevgilisinin yanında Arnavutköy’de aldı.

Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat’a sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. 30 yaşına giren Aybüke Pusat için tekne kiralayan Andıç, arkadaşlarını da davet ederek sevgilisini şaşırttı.

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Kutlamadan habersiz Dubai dönüşü tekneye gelen Aybüke Pusat, hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Ünlü oyuncu, sevgilisine sarılarak teşekkür etti.

Doğum günü kutlaması öncesi kiraladığı tekneyi bulmak için sahilde yürürken elinde poşetlerle görüntülenen Furkan Andıç, “Güzel bir kutlama yapacağız. Sevgilimin doğum gününü kutlayacağız” dedi.