×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sürpriz aşk

Güncelleme Tarihi:

#Nehir Erdoğan#Serkan Ercan#Hara Filmi
Sürpriz aşk
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 08:06

Nehir Erdoğan’ın 2022 yılında “Hara” filminde birlikte rol aldığı Serkan Ercan’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İki oyuncu Cihangir’de el ele görüntülendi.

Haberin Devamı

İLK FOTOĞRAF

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, meslektaşı Serkan Ercan’la aşk yaşıyor. İkilinin ilişkisi, önceki gün Cihangir’de el ele görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan objektifleri fark edince paniklemek yerine gülümseyerek poz verdi.

İki oyuncu, 2022 yılında “Hara” adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı.

Sürpriz aşk

Sürpriz aşk

YANLIŞLIKLA EVLENDİM

Nehir Erdoğan geçen ay özel hayatına ilişkin itirafıyla gündeme gelmişti. Saba Tümer’in programına konuk olan ünlü oyuncu, “Silsile” filminin setinde tanıştığı, 2014 yılında evlenip 2 yıl sonra boşandığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil için “Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik” demiş ve bu açıklamasıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nehir Erdoğan#Serkan Ercan#Hara Filmi

BAKMADAN GEÇME!