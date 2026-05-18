Sürpriz aşk

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, meslektaşı Serkan Ercan’la aşk yaşıyor. İkilinin ilişkisi, önceki gün Cihangir’de el ele görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan objektifleri fark edince paniklemek yerine gülümseyerek poz verdi.



İki oyuncu, 2022 yılında “Hara” adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı.

YANLIŞLIKLA EVLENDİM

Nehir Erdoğan geçen ay özel hayatına ilişkin itirafıyla gündeme gelmişti. Saba Tümer’in programına konuk olan ünlü oyuncu, “Silsile” filminin setinde tanıştığı, 2014 yılında evlenip 2 yıl sonra boşandığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil için “Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik” demiş ve bu açıklamasıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.



