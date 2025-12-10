×
Süreyya Yalçın ABD plakalı aracıyla İstanbul'da

Tatil için İstanbul’a gelen Süreyya Yalçın, Amerika’daki aracını da getirdi. Cemiyet hayatının ünlü ismi önceki akşam Florida eyaletine ait U.S Army temalı özel plakalı aracıyla Kuruçeşme’de objektife takıldı.

Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, tatil için Türkiye’ye geldi. Sosyetik isim önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekânda ailesiyle beraber yemek yedi. Mekân çıkışı objektiflere yakalanan Süreyya Yalçın, tarzıyla yine ilgi odağı oldu.

ÖZEL PLAKA

Soruları yanıtsız bırakan Yalçın hızla aracına yöneldi. Yalçın’ın Amerika’daki aracını Türkiye’ye getirdiği görüldü. Yalçın’ın aracında yer alan Florida eyaletine ait U.S Army temalı özel plaka dikkat çekti. Plakada Süreyya Yalçın’ın adının harflerinin olduğu ‘SRY8’ kodu da bulunuyor.

Koleksiyon niteliğinde

ABD’nin farklı eyaletlerinde, özel seri plakalar çıkarılabiliyor. Florida’da da “U.S. Army” etiketiyle sunulan bu plaka seçeneği, hem tasarım hem de kişisel harf-rakam kombinasyonu nedeniyle koleksiyon niteliği taşıyor.

