Süreyya Yalçın ABD plakalı aracıyla İstanbul'da

Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, tatil için Türkiye’ye geldi. Sosyetik isim önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekânda ailesiyle beraber yemek yedi. Mekân çıkışı objektiflere yakalanan Süreyya Yalçın, tarzıyla yine ilgi odağı oldu.

ÖZEL PLAKA



Soruları yanıtsız bırakan Yalçın hızla aracına yöneldi. Yalçın’ın Amerika’daki aracını Türkiye’ye getirdiği görüldü. Yalçın’ın aracında yer alan Florida eyaletine ait U.S Army temalı özel plaka dikkat çekti. Plakada Süreyya Yalçın’ın adının harflerinin olduğu ‘SRY8’ kodu da bulunuyor.

Koleksiyon niteliğinde

ABD’nin farklı eyaletlerinde, özel seri plakalar çıkarılabiliyor. Florida’da da “U.S. Army” etiketiyle sunulan bu plaka seçeneği, hem tasarım hem de kişisel harf-rakam kombinasyonu nedeniyle koleksiyon niteliği taşıyor.