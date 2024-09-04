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'Şüpheli ölüm diye bir şey yok'

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin #Amerika
Şüpheli ölüm diye bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:52

Yaşamını sürdürdüğü Amerika’da pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın cenazesinin İstanbul’a getirileceği söylenmişti.

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Daha sonra ABD’li yetkililer tarafından Ahu Tuğba’nın ölümünün ‘şüpheli’ kategorisine alındığı iddia edildi.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı söyledi:

“Annem daha çok taze yeni vefat etti. İki gece oldu. Otopsi raporu bile çıkmadığı için cenaze ile ilgili herhangi bir şey netleşmedi. Ortada ne bir uçak bileti var ne bir cenaze. Şüpheli ölüm diye bir şey yok. Yazılan her şey tamamen yalan. Annemi kaybetmenin acısını daha yeni yaşıyorum.”

Şüpheli ölüm diye bir şey yok

YARDIM HABERİ YALAN

Ahu Tuğba’nın yakın dostu Nuri Alço da çıkan haberlere tepki gösterdi: “Şüpheli ölüm diye bir şey yok. KOAH hastasıydı, nefes almakta zorlanıyordu. Kızı hastaneye götürmek istiyor, ertesi gün vefat ediyor. ‘Parası yok Türkiye’ye gelmesi için yardım yaptılar’ deniyor. Tamamen yalan. Ahu’nun buradaki gayrimenkullerini ben biliyorum. Sırf ABD’deki bankada 27 bin doları vardı.”

 

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Amerika

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