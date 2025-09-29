Şüpheleri bitiren görüntülere ulaşıldı! Güllü düşme anı videosu ev içi kamerasına saniye saniye yansıdı

Haberin Devamı

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

Güvenlik kamerası müzik sesini kesti



Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Güllü ölüme böyle gitmiş Haberi görüntüle

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Kızı Roman havası oynarken düştüğünü söylemişti

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.



