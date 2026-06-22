Sümeyye Aydoğan tatilde kürek çekti!

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:19
Genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, tatiline Muğla’nın sakin koylarıyla ünlü Bozburun’da devam ediyor.
Yakın kız arkadaşıyla birlikte görüntülenen oyuncu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girerek serinleyen Aydoğan, arkadaşıyla birlikte kano
üzerinde kürek çekerken objektife yansıdı. Oyuncu fit görünümü ve düzgün fiziğiyle plajda ilgi odağı oldu.
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