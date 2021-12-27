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Sümer Ezgü kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Sümer Ezgü#Sümer Ezgü Kimdir#Sümer Ezgü Nereli
Sümer Ezgü kimdir, nereli, kaç yaşında

Sümer Ezgü'nün hayatı, seslendiği şarkılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Katıldığı televizyon programları ve albümleri ile adından söz ettirmeye devam eden ünlü türkücü Sümer Ezgü TRT ve Kültür Bakanlığı arşivlerine çok sayıda türkü derledi. 16 yıl TRT'de program bölümünde ve Ankara'da TRT radyo istasyonunda çalışan usta isim İlvanlım eseri ile 1990 Yılın Yorumu Ödülü'nün sahibi oldu. Türküleri ile ses getiren Ezgü Türk halk müziğinin değerli isimleri arasında yer alıyor. Peki, Sümer Ezgü kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sümer Ezgü'nün hayatı ve şarkıları hakkında bilgiler.

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Sümer Ezgü'nün hayatı ve şarkıları ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show programına katılan sanatçı şarkıları ile büyük beğeni topladı. Burdur'da dünyaya gelen ve aslen Trabzon'lu olan Sümer Ezgü Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu. Çok sayıda ödüle layık görülen ünlü türkücü çeşitli uluslararası konserlere katıldı.

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

Sümer Ezgü 1960 yılında Burdur'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri melodik ve mandolin çalıyor ve geleneksel Türk-Anadolu yaylı çalgısı bağlama konusunda ustalaştı . Daha sonra Sümer Ezgü çeşitli kulüplerde dans öğretmenliği yaptı (kendisi de folklor dansı dersleri aldı). Hem kendisi hem de dersleri sık sık ulusal ve uluslararası festivallere katıldı. 16 yıl TRT'de program bölümünde ve Ankara'da TRT radyo istasyonunda çalıştı.

Mayıs 2004'te Sümer Ezgü, Almanya'da Peter Bursch ve all-star grubu ile Duisburg'da 10.000 seyirci önünde bir konser verdi.

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1998 yılında TGRT'de "Sümer Ezgü'yle Nazar Değmesin" isimli programı, 2000 yılında aynı kanalda 13 bölüm devam eden “Milli Eğitim Bakanlığı Liselerarası Halk Oyunları Yarışması” programını hazırlayıp sundu. 2004 yılında 'Ferayi' türküsünün işlendiği 'Türkü Filmi'nde başrol oynadı. Kanal 7'de "Sümer Ezgü'yle Nazar Değmesin" ve TRT'de "Halkalı Şeker" programlarını sundu.

1987 yılında Serap Ezgü (Paköz) ile evlendi. İlk eşi Serap Ezgü’den (e. 1987–2000) Ceren adlı kızı ve Ozan adlı oğlu olan Sümer Ezgü, 2017 yılında ikinci eşi Gülay Ezgü’den üçüncü çocuğu, Yaman ismini verdikleri bir erkek çocuğu daha oldu.

Yaşamını Antalya’da sürdüren Sümer Ezgü, TRT Müzik kanalında program yapmayı, Türküleriyle gönülleri şenlendirmeyi sürdürüyor. MESAM ve MÜYORBİR (Yorumcu Birliği) üyesidir.

Güney Kore, Seul , WM FAN Fest FİFA 2006 , Bulgaristan, Malta, İngiltere, Almanya, eski Yugoslavya, İtalya, Arnavutluk, ABD, Hollanda, İsveç, Belçika, Norveç, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da çeşitli uluslararası konserlere katıldı.

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