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Sultanlar buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Nebahat Çehre#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl
Sultanlar buluşması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 07:00

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin unutulmaz karakterlerine hayat veren Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

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SÜRPRİZ BULUŞMA

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından “Muhteşem Yüzyıl”, hikâyesi kadar unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer etti.

Sultanlar buluşması

Dizide ‘Valide Sultan’ karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile ‘Hürrem Sultan’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi.

GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

İki ünlü oyuncunun buluşması sıcak görüntülere sahne oldu. Bir süre sohbet eden Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli, birlikte geçirdikleri anları çektirdikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Sultanlar buluşması

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İkilinin samimi halleri dikkat çekerken, o kare sosyal medyada ilgi gördü. Oyuncuların sürpriz buluşması, “Muhteşem Yüzyıl” izleyicilerini geçmişe götürdü.

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#Nebahat Çehre#Meryem Uzerli#Muhteşem Yüzyıl

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