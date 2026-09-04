Sultanlar buluşması

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SÜRPRİZ BULUŞMA

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından “Muhteşem Yüzyıl”, hikâyesi kadar unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer etti.

Dizide ‘Valide Sultan’ karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile ‘Hürrem Sultan’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi.

GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

İki ünlü oyuncunun buluşması sıcak görüntülere sahne oldu. Bir süre sohbet eden Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli, birlikte geçirdikleri anları çektirdikleri fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

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İkilinin samimi halleri dikkat çekerken, o kare sosyal medyada ilgi gördü. Oyuncuların sürpriz buluşması, “Muhteşem Yüzyıl” izleyicilerini geçmişe götürdü.