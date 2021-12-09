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Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i uzun bir aradan sonra ekranlarda!

#Süleyman Yağcı#Çcouklar Duymasın Fısfıs İsmail#Süleyman Yağcı Kimdir
Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli Çocuklar Duymasının Fısfıs İsmaili uzun bir aradan sonra ekranlarda

Fenomen dizi Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i olarak iz bırakan oyuncu Süleyman Yağcı bir süredir ekranlarda yoktu. Sağlık sorunları sebebiyle mesleğinden uzak kalan ünlü oyuncu, katıldığı 2. Sayfa programında hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, artık ekranlara dönmeye hazır olduğu müjdesini de verdi. Peki Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i hakkında merak edilenler...

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Yayınlandığı dönemde uzun yıllar izlenme rekorları kıran dizi Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Süleyman Yağcı, hastalığı yendiğinin müjdesini verdi. Ciddi bir kalp ameliyatı geçiren Süleyman Yağcı, programda duygusal anlar yaşattı. En yakın arkadaşının ihanetine uğradığı için sırtından hançerlendiğini söyleyen Yağcı, "Kalbimden yaralandım" dedi. Renkli kişiliğiyle tanıdığımız Süleyman Yağcı, programda izleyenlere yorumlarıyla eğlenceli dakikalar da yaşattı.

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür,[1] ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizice uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Yasemin hanım şu dosyaları alında odama gelin he hehhehhe diye de klasikleşen repliği hafızalara kazınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.

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