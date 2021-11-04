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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Kasım 2021 su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelir
Sular ne zaman gelecek İSKİ 4 Kasım 2021 su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 4 Kasım Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 4 Kasım Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Beşiktaş ve pek çok ilçede sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 4 Kasım Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Soğuksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 09:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kültür Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Esenyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.11.2021 11:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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