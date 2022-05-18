Süher Pekinel’e 2 ay uzaklaştırma

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Baran’ın iki çocuğu İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, babalarının mal varlığından faydalanarak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla üvey anneleri Süher Pekinel’e dava açmış, mahkeme vasi olarak avukat İbrahim Bülbül’ü atamıştı.



‘ŞİDDET UYGULUYOR’ İDDİASI



Avukat Bülbül, Ömer Pekin Baran’ın 33 yıllık eşi Süher Pekinel’den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Pekinel’in 2 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Pekinel ise iddiaları reddetti. Sanatçının avukatı, “Kararın vicdani ve hukuki bir tarafı yoktur. Müvekkil eşine daha iyi şartlarda bakılması için elinden geleni yapmaktadır” dedi.