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Süher Pekinel’e 2 ay uzaklaştırma

#Ömer Pekin Baran#Süher Pekinel#Uzaklaştırma Kararı
Süher Pekinel’e 2 ay uzaklaştırma
Özge Eğrikar

ALZHEIMER’a yakalanan Ömer Pekin Baran’a vasi olarak atanan avukat, işadamının eşi Süher Pekinel hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Baran’ın iki çocuğu İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, babalarının mal varlığından faydalanarak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla üvey anneleri Süher Pekinel’e dava açmış, mahkeme vasi olarak avukat İbrahim Bülbül’ü atamıştı.

‘ŞİDDET UYGULUYOR’ İDDİASI

Avukat Bülbül, Ömer Pekin Baran’ın 33 yıllık eşi Süher Pekinel’den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Pekinel’in 2 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Pekinel ise iddiaları reddetti. Sanatçının avukatı, “Kararın vicdani ve hukuki bir tarafı yoktur. Müvekkil eşine daha iyi şartlarda bakılması için elinden geleni yapmaktadır” dedi.

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#Ömer Pekin Baran#Süher Pekinel#Uzaklaştırma Kararı

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